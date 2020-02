La Posta e PostFinance aumenteranno gli stipendi in misura pari allo 0,8% della massa salariale, attraverso ritocchi individuali. La busta paga minima salirà inoltre di 200 franchi, per arrivare a 50.200 franchi all’anno.

Per l’assegnazione delle misure salariali individuali si è dimostrato valido il sistema con componente obbligatoria integrata introdotto nel 2018, che prevede un aumento della busta paga per tutti i collaboratori con CCL, tranne che in casi eccezionali giustificati. I motivi di esclusione sono stati oggetto della trattativa tra le parti sociali. Il sistema scelto si è rivelato essere uno strumento adeguato per definire misure salariali eque, affermano direzioni e sindacati.