La Posta vuole migliorare la propria sicurezza informatica e per farlo invita tutti a mettersi a caccia di bug del suo sistema. Gli interessati possono quindi tentare di hackerare, a fin di bene, la rete dell’azienda: in palio ci sono premi dai 50 fino ai 10.000 franchi.

Il gigante giallo, viene ricordato in una nota odierna, è stata una delle prime società svizzere ad avviare un programma permanente di cosiddetto «bug bounty» a maggio 2020. Si tratta di un’iniziativa che invita gli hacker a verificare le vulnerabilità dei sistemi informatici, con lo scopo di perfezionare la sicurezza dei servizi digitali. Per ogni problema individuato viene poi elargita una ricompensa.

I «cybercriminali» vengono dunque sguinzagliati per scovare eventuali falle. Nel momento in cui una di esse viene segnalata, la Posta avvia apposite misure per risolverla e incarica i propri esperti di verificare se il bug in questione può avere un impatto su altre applicazioni. Dal lancio del programma sono state trovate 500 vulnerabilità e versati circa 250’000 franchi in indennizzi, afferma, citato nel comunicato, Marcel Zumbühl, che ricopre la carica di Chief information security officer.