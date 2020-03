La Posta non accetta più lettere e pacchi destinati a numerosi Paesi: a causa del coronavirus molti voli internazionali dalla Svizzera vengono cancellati. Per i restanti Paesi, inoltre, la spedizione internazionale avverrà in tempi più lunghi del normale, ha comunicato oggi il Gigante giallo.

A causa dell’epidemia di coronavirus molte compagnie aeree internazionali hanno notevolmente ridotto o persino sospeso i propri voli. Date le capacità di trasporto estremamente limitate, la Posta non accetta più da subito, nelle proprie filiali e in quelle in partenariato, lettere e pacchi destinati a numerosi Paesi, precisa la nota.

Al momento, per la spedizione in questi Paesi i clienti possono ancora utilizzare il tipo di invio espresso «URGENT». I clienti commerciali possono continuare a inviare pacchi con Swiss Post GLS. Tuttavia, per tutti gli invii espresso «non siamo più in grado di garantire il recapito nei tempi indicati», viene aggiunto.

Le capacità di trasporto possono cambiare in qualsiasi momento. È quindi possibile che nel breve termine vi saranno nuove modifiche ai servizi di esportazione.

Al momento, la Posta non può escludere che le limitazioni ai trasporti possano causare ritardi anche nell’importazione degli invii in Svizzera.

