Grazie alla prevalenza di acquisti online a causa del coronavirus, la Posta Svizzera ha registrato un nuovo record in aprile: i suoi collaboratori hanno trattato ben 17,3 milioni di pacchi, una cifra mai raggiunta, che supera persino il volume delle festività natalizie.

Il responsabile di PostLogistics Dieter Bambauer, citato in una nota del gigante giallo, riconosce l’impegno del personale: «da metà marzo le collaboratrici e i collaboratori della Posta forniscono prestazioni eccezionali per consentire alle persone di rimanere in casa e rispettare le misure di protezione dell’Ufficio federale della sanità pubblica».