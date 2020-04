L’obiettivo comune è assicurare l’approvvigionamento e quindi anche garantire il servizio universale in Svizzera, anche in questa situazione di emergenza. Le misure hanno lo scopo di mantenere il flusso delle merci del commercio online al livello più alto possibile ma senza compromettere la salute dei collaboratori.

Per evitare che vi debbano essere troppi collaboratori simultaneamente nei centri pacchi, in futuro i colli di piccole dimensioni saranno trattati maggiormente dalla catena di spedizione delle lettere. Diversi operatori pacchi e aziende di logistica metteranno inoltre a disposizione della Posta una parte delle proprie capacità di spartizione e di trasporto.

«Abbiamo accolto la nostra responsabilità sociale tutti insieme e dimostreremo ciò che siamo in grado di realizzare in pochissimo tempo, in una situazione di emergenza». ha dichiarato il CEO della Posta Roberto Cirillo, citato nella nota. «Parti sociali e concorrenti si sono seduti insieme a noi alla tavola rotonda e hanno tutti dato un contributo importante alla soluzione finale», ha aggiunto.

«Misure comuni che superino i confini sono la chiave per trovare buone soluzioni per i nostri clienti anche in tempi difficili come questi», gli ha fatto eco Jost Sutter, presidente della direzione del gruppo Coop.