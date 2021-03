Dopo anni caratterizzati dalla trasformazione dei punti d’accesso alla rete, la Posta intende stabilizzare il numero degli uffici postali e rafforzarli, aprendoli ad altri fornitori e servizi. È quanto emerge da un rapporto stilato dal governo, elaborato in risposta a un postulato.

Nella sua seduta odierna, si legge in una nota, il Consiglio federale ha adottato il rapporto in questione. La relazione era stata chiesta dalla Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale (CTT-N), che domandava all’esecutivo di esigere dalla Posta una pianificazione a lungo termine dell’accesso alle prestazioni del servizio postale universale.

Il governo ha redatto un bilancio del periodo 2017-2020, analizzando l’evoluzione dei servizi e l’orientamento futuro dell’azienda. Come noto, in questi anni l’accento è stato posto sulla conversione degli uffici postali in agenzie e sull’ampliamento dell’offerta a domicilio.