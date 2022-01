In merito ai giochi olimpici invernali di Pechino, il Consiglio federale crede importante essere presente all’inaugurazione con una delegazione governativa, ma una decisione definitiva dipenderà dall’andamento della pandemia in Svizzera.

Lo ha affermato oggi ai media il portavoce del governo, André Simonazzi, precisando che se la situazione sanitaria dovesse richiedere una presenza del governo nel paese, la Svizzera potrebbe anche non essere rappresentata da alcun membro dell’esecutivo. Una decisione in merito verrà presa tra breve, ha aggiunto il vice cancelliere della Confederazione.

Il 4 gennaio scorso, attivisti pro-tibetani hanno manifestato in varie città svizzere per protestare contro i giochi olimpici invernali, chiedendo alla Svizzera di seguire l’esempio di altri Paesi e di boicottare almeno diplomaticamente l’evento sportivo a causa della situazione preoccupante sul fronte dei diritti umani. Gli Stati Uniti, ad esempio, hanno annunciato che invieranno atleti ma non rappresentanti diplomatici.