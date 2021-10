«Il populismo e la resistenza alle regole della democrazia hanno colpito duramente la Svizzera», afferma il presidente dell’Alleanza del Centro Gerhard Pfister. La Svizzera segue così una tendenza già ben avviata in altri Paesi. Per molto tempo, il nostro Paese ha falsamente immaginato di essere al sicuro, pensando che le grandi crisi sarebbero state evitate, ha detto Pfister in un’intervista pubblicata oggi dalle testate di Tamedia. La crisi della COVID-19 è la prima che la Svizzera ha affrontato come qualsiasi altro Paese.