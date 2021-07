La produzione di miele azzerata dal maltempo

«La scarsità di miele è provocata essenzialmente dalle condizioni meteorologiche, che sono state veramente molto sfavorevoli, sia per la prima raccolta in primavera che per la seconda raccolta», ha affermato ai microfoni della RTS Francis Saucy, presidente della Société Romande d’Apiculture (SAR), la società degli apicoltori romandi. «Ha piovuto tantissimo e le api hanno avuto molto poco tempo per raccogliere il nettare: ce n’era anche poco sia sui fiori che sugli alberi», ha specificato Saucy.