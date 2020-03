«L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ritiene che la progressione dei casi di coronavirus in Svizzera non sia finita. Basta vedere le ultime cifre per rendersi conto che i contagi aumentano tutti i giorni». È quanto ha affermato il consigliere federale Alain Berset alla tradizionale Ora delle domande al Consiglio nazionale.

Il Consiglio federale ha preso le misure che ritiene necessarie per proteggere la popolazione e frenare la propagazione del virus. Le adatta, ogni giorno se del caso, in funzione dell’evoluzione della situazione. Il divieto delle manifestazioni con più di mille persone è uno dei provvedimenti più importanti.

Per quanto riguarda la situazione in Italia, Berset ha ribadito che una chiusura delle frontiere o un divieto dei trasporti pubblici in provenienza dalla vicina Penisola non è a questo stadio indicata. «Senza i frontalieri, il sistema sanitario ticinese non potrebbe funzionare normalmente», ha aggiunto il ministro della sanità, precisando che «il virus non si arresta alle frontiere».