Secondo il PLR le persone che potrebbero vaccinarsi ma si rifiutano di farlo dovrebbero pagarsi i test antigenici rapidi se sono asintomatici. E le varie restrizioni in futuro sarebbero da applicare solo a chi è senza un certificato di vaccinazione anti-COVID.

Il PLR esige inoltre che le aziende del settore sanitario assicurino la vaccinazione dei dipendenti che hanno contatti con gruppi a rischio. Le autorità dovrebbero sollecitarle a farlo. Il partito non chiede però la vaccinazione obbligatoria per tutto il personale medico, sottolinea un comunicato diffuso in serata.