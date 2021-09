Il consigliere federale Alain Berset avrebbe proposto ai colleghi di Governo di estendere il certificato COVID a partire da lunedì prossimo anche per bar, ristoranti, musei, teatri, cinema, centri fitness, piscine e praticamente tutti gli altri luoghi ed eventi al chiuso. Inoltre, i furbetti che intendono aggirare la misura con certificati falsi o presi in prestito saranno soggetti a una multa disciplinare di 100 franchi. Sono queste, in buona sostanza, le anticipazioni che hanno riempito le colonne dei quotidiani svizzero-tedeschi nella giornata odierna. Una decisione in questo senso, lo ricordiamo, è attesa per domani quando il Consiglio federale si riunirà per comunicare ai media e alla popolazione le ultime novità per contrastare la pandemia. Berset potrebbe comunque trovare qualche ostacolo dai democentristi Ueli Maurer e Guy Parmelin che potrebbero opporsi al piano del capo del Dipartimento federale degli Interni.