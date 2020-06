La presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga ha rappresentato la Svizzera in un vertice mondiale sulla vaccinazione. L’incontro, tenutosi oggi, doveva inizialmente aver luogo a Londra, dietro invito del Regno Unito, ma si poi è svolto tramite videoconferenza. Tra i temi trattati anche la questione dell’accesso futuro a un vaccino contro la COVID-19 a livello mondiale.

La Svizzera sosterrà l’Alleanza Globale per le Vaccinazioni (GAVI) con un contributo di 30 milioni di franchi. «La prospettiva di poter sviluppare un vaccino dà speranza alle persone», ha dichiarato giovedì la Presidente della Confederazione nel suo intervento video: «La Svizzera persegue insieme ad altri l’obiettivo di far avanzare la ricerca, lo sviluppo e la produzione di un vaccino e di provvedere a una sua equa distribuzione». Le organizzazioni attive in questi campi ricoprono un ruolo chiave. Il GAVI può contribuire in misura sostanziale, grazie al suo mandato e alla sua esperienza, affinché un futuro vaccino contro la COVID-19 arrivi anche alle popolazioni dei Paesi più poveri.

L’Alleanza, con sede a Ginevra, è un attore importante del settore sanitario e si basa su un partenariato pubblico-privato. Il GAVI finanzia programmi di vaccinazione nei Paesi in via di sviluppo, soprattutto per i bambini, e promuove il rafforzamento dei sistemi sanitari per permettere a tutte le persone di avere accesso ai vaccini.

Johnson chiude il summit, raccolti 8,8 miliardi

Obiettivo raggiunto e superato. Il summit globale promosso dal Regno Unito a favore della Alleanza Gavi sui vaccini ha raccolto altri 8,8 miliardi di dollari, contro i 7,4 programmati, per le vaccinazioni nel mondo. Dalla somma verranno stanziati 2 miliardi destinati alla ricerca e alla produzione di un vaccino contro il coronavirus, come ha spiegato Boris Johnson in chiusura dell’incontro in forma virtuale e a cui hanno partecipato 50 Paesi, organismi internazionali e donatori privati, primo fra tutti Bill Gates.

«Come già accade con la Nato, per usare una similitudine, abbiamo bisogno di una nuova alleanza, non militare ma umanitaria», ha detto Johnson nel suo discorso conclusivo. «Uno spirito condiviso», ha insistito il premier britannico, guarito poche settimane fa dal coronavirus, evocando la necessità di «una collaborazione globale per combattere il nemico invisibile. Nei prossimi anni sarà fondamentale soprattutto la condivisione dei dati per garantirci una capacità globale di risposta alle future emergenze sanitarie».

Tra i principali sostenitori dell’Alleanza anche la Bill and Melinda Gates Foundation, che nei prossimi cinque anni s’è impegnata a sostenere il programma GAVI di vaccinazioni e immunizzazioni con 1,6 miliardi di dollari, secondo contributore dopo il governo di Londra. «Per sconfiggere la pandemia di COVID-19, il mondo ha bisogno di qualcosa di più che una svolta scientifica, serve una svolta di generosità ed è quello a cui abbiamo assistito oggi - ha dichiarato soddisfatto Bill Gates -. Grazie ai leader, del settore pubblico e privato, che si sono mobilitati insieme».

