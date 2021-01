Le strutture d’accoglienza per l’infanzia non vengono finora prese in considerazione nelle misure per combattere il coronavirus, né per quanto riguarda gli aiuti finanziari e neppure nella strategia di vaccinazione.

In una nota, l’associazione di categoria Kibeuisse (Federazione svizzera delle strutture d’accoglienza per l’infanzia) chiede alla politica un pacchetto di misure che sia adeguato alla rilevanza sistemica del settore.

La situazione attuale, complicata dalle nuove varianti del virus, porterà alla carenza di personale qualificato, obbligando sempre più spesso i genitori che lavorano ad occuparsi dei figli, scrive Kibesuisse.

L’associazione chiede quindi che lo Stato indennizzi direttamente e in modo non complicato i genitori che si trovano temporaneamente in una simile situazione. Un’indennità dovrebbe essere versata anche alle strutture che non possono più occuparsi dei bambini a causa della mancanza di personale legata alle quarantene o a malattie. Ogni cantone dovrebbe designare un ufficio centrale a cui i genitori interessati possono rivolgersi.

L’associazione chiede inoltre che il personale dei centri diurni e delle organizzazioni del doposcuola possano accedere in via prioritaria ai vaccini, non appena saranno disponibili dosi sufficienti. Ciò permetterebbe di ridurre le assenze del personale.

