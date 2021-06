La protezione del clima e la pianificazione del territorio vanno di pari passo. Quest’ultima gioca un ruolo chiave nell’adattamento alle conseguenze del riscaldamento globale, secondo gli esperti del congresso annuale di EspaceSuisse, che ha avuto luogo oggi come webinar.

«Il cambiamento climatico è la più grande sfida del nostro tempo», scrive EspaceSuisse, l’Associazione svizzera per la pianificazione del territorio, in un comunicato odierno. Sottolinea che in materia di protezione del clima e di decarbonizzazione la pianificazione del territorio deve assumersi la sua parte di responsabilità in particolare investendo di più nella protezione della natura e del paesaggio.

Rafforzare la biodiversità e preservare gli ecosistemi sono due azioni importanti quanto quella di ridurre i gas serra, secondo l’associazione. E la Svizzera è in ritardo in termini di politica climatica, ha detto Thomas Stocker, fisico, climatologo e rappresentante svizzero del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) in occasione del congresso.

Cantoni e i Comuni devono creare le condizioni quadro adeguate, secondo EspaceSuisse. Il cambiamento climatico deve essere ancorato nei loro piani direttori, nei piani di assegnazione del territorio e nei regolamenti edilizi.

Una guida è stata presentata ai quasi 300 partecipanti al congresso. È destinata ai comuni di piccole e medie dimensioni e propone loro 60 misure «efficaci e facili», secondo EspaceSuisse, da attuare per raggiungere le emissioni nette zero.

Nuova campagna

Inoltre, EspaceSuisse lancia la campagna Clima e cultura dell’edificato a fianco di attori del patrimonio culturale, dell’architettura, del paesaggio e della pianificazione del territorio. Si impegnano in favore dell’obiettivo emissioni zero come anche per spazi «di qualità e rispettosi della nostra identità».

La costruzione e l’uso degli edifici rappresentano un consumo elevato di risorse e alte emissioni di CO2. Inoltre, «il dibattito sul clima è dominato da aspetti tecnici ed economici», viene sottolineato in un altro comunicato.

La campagna presenterà studi scientifici, esempi di realizzazione e soluzioni. Mira a dimostrare che l’autosufficienza energetica, la promozione delle energie rinnovabili e la «neutralità carbone» (ossia assorbire la stessa quantità di anidride carbonica che si produce) possono essere conciliate con una cultura edilizia di qualità e che ne può derivare un «valore aggiunto sociale e culturale».

Una strategia «appropriata», una «buona» pianificazione e un concetto di qualità globale per tutto il territorio: una maggiore cooperazione transdisciplinare e intersettoriale deve permettere «una maggiore consapevolezza dei valori della cultura edilizia».

Attori del settore pubblico, delle organizzazioni professionali e della società civile s’impegnano in questa campagna, sostenuti dall’Ufficio federale della cultura. Oltre a EspaceSuisse, vi partecipano anche la Federazione degli architetti svizzeri, la cattedra di patrimonio edilizio e conservazione del patrimonio del Politecnico federale di Zurigo, la Conferenza svizzera delle soprintendenti e dei soprintendenti ai monumenti (CSSM), il Centro nazionale d’informazione sul patrimonio culturale e il Patrimonio svizzero.

