Mercoledì la popolazione non dovrà adottare alcuna misura. Se invece il segnale di allarme generale risuona in un momento diverso da quello previsto per la prova delle sirene, significa che la popolazione potrebbe essere in pericolo. In questo caso i cittadini devono ascoltare la radio, informarsi tramite i canali Alertswiss, seguire le istruzioni e informare i vicini. In caso di allarme acqua la popolazione deve abbandonare immediatamente la zona minacciata, come descritto nei promemoria inviati regolarmente, che illustrano anche le possibili vie di fuga.