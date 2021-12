«La qualità dell’aria nella classi influisce sui contagi a scuola»

La ricerca è stata promossa dall’Ufficio dell’igiene pubblica dei Grigioni in collaborazione con l’EMPA, il laboratorio federale svizzero per la scienza, la tecnologia e i materiali.

Nella nota odierna dell’Ufficio dell’igiene pubblica si evidenzia il fatto che il «progetto pilota nei Grigioni dimostra per la prima volta questa correlazione anche dal punto di vista statistico». I focolai nelle scuole contribuiscono all’attuale situazione legata alla COVID-19 nel Cantone dei Grigioni e in Svizzera. Per questo motivo, la lotta alla pandemia in questi luoghi è di fondamentale importanza. L’analisi del numero di casi delle ultime settimane mostra infatti che un terzo dei casi positivi viene registrato nella classe d’età tra 0 e 19 anni.