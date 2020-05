Per ridurre il debito pubblico, gonfiatosi a causa delle misure adottate per far fronte alla pandemia di coronavirus, si potrebbe anche utilizzare la quota che la Confederazione riceve dalla Banca Nazionale svizzera (BNS) nel quadro della distribuzione dell’utile. Tuttavia, come scrive oggi il Consiglio federale in risposta ad una mozione, si tratta solo di una variante allo studio. Creare un obbligo rischierebbe di compromettere la ripresa economica.