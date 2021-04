La rete 2G di Swisscom va in pensione

Oltre al classico trasferimento di dati, allo streaming e al gaming, le soluzioni per l’interconnessione di apparecchi e macchine (internet delle cose, IoT) diventano sempre più importanti. Swisscom offre ai suoi clienti un efficace mix di tecnologie di accesso: Low Power Network nonché LTE-M e Narrow Band-IoT (NB-IoT) sono moderne tecnologie basate sul 4G e dedicate all’internet delle cose. NB-IoT è pensata in particolare per il Massive IoT, LTE-M per il Critical IoT.