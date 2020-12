I Cantoni Vaud, Neuchâtel, Friburgo, Ginevra e Giura hanno deciso insieme che i rispettivi ristoranti potranno restare aperti fino alle 23:00. In Vallese il limite è fissato alle 22:00. In una presa di posizione congiunta, i Cantoni hanno spiegato che fanno valere l’eccezione prevista dalla Confederazione nelle nuove misure per lottare contro il coronavirus. Il consigliere di Stato ginevrino Stato Mauro Poggia ha sottolineato che questi orari di apertura saranno validi «il più a lungo possibile». Per sfuggire alla chiusura alle 19:00 sono richieste condizioni precise. Al momento in Romandia vengono soddisfatte, ma la situazione evolve rapidamente. Per beneficiare del regime eccezionale, è necessario poter tracciare i positivi e avere una rete sanitaria in grado di rispondere ai bisogni. Il tasso di riproduzione del virus deve poi essere inferiore a 1 sull’arco di 7 giorni, con un tasso di positivi ogni 100’000 abitanti inferiore della media svizzera, sempre sull’arco di una settimana.