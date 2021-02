La sabbia del Sahara oggi ha oscurato visibilmente il cielo in alcune parti della Svizzera. Il fenomeno non è un problema per gli esseri umani, ma causa più nuvole nel cielo, riferisce MeteoSvizzera su Twitter.

Dal canto suo il servizio meteo Kachelmannwetter riferisce che sulle cime alpine l’aria era come nelle città della Cina o dell’India nei giorni peggiori. A mezzogiorno, un valore di 744 microgrammi di sabbia PM10 per metro cubo d’aria è stato misurato sullo Jungfraujoch (BE/VS), a 3454 metri di quota. In Svizzera, il valore limite per la media annuale è di 10 microgrammi per metro cubo per le particelle con un diametro inferiore a dieci millesimi di millimetro (PM10).