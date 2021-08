L’anno scorso era stato deciso un passaggio al digitale più rapido, con una transizione da fare entro agosto 2022 per la SSR ed entro gennaio 2023 per le radio private, viene ricordato in un comunicato odierno dei protagonisti del settore. Nelle ultime settimane il dibattito è però diventato sempre più politico, con fra gli altri l’ex consigliera federale Doris Leuthard che ha invitato il governo ad avanzare meno celermente. Una petizione lanciata dal pioniere dei media Roger Schawinski per il salvataggio delle radio FM ha poi raccolto 60.000 firme.