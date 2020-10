Il punto informativo sull’emergenza coronavirus in Svizzera. All’incontro da Berna presenti Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, direttrice della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), Stefan Kuster, capo della Divisione delle malattie trasmissibili dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Thomas Steffen, medico cantonale di Basilea Città e membro del consiglio d'amministrazione della Conferenza dei medici cantonali, Andreas Stettbacher, delegato del Consiglio federale per il Servizio medico coordinato, Christoph Hartmann, direttore dell’Ufficio federale del servizio civile, Christoph Flury, vicedirettore dell’Ufficio federale della protezione della popolazione, e Mike Schüpbach, vicedirettore della Sezione ambito giuridico 2 dell’Ufficio federale della sanità pubblica.

Il primo a prendere la parola è stato Stefan Kuster che, dopo una panoramica sulla situazione attuale in Svizzera, ha spiegato che l’aumento dei casi continuerà fino a quando le misure recentemente adottate non sortiranno il loro effetto: «In media oggi dieci persone contagiate infettano circa altre 16 persone». Il capo della Divisione delle malattie trasmissibili ha sottolineato inoltre che nelle ultime settimane, i contagi sono aumentati in tutti i gruppi di età. La fascia tra i 60 e i 69 anni è quella che vede più persone ricoverate. Kuster ha aggiunto che l’app SwissCovid sta funzionando e ha invitato la popolazione a scaricare il software, in quanto è «uno strumento importante nella lotta contro il coronavirus».

«La seconda ondata è arrivata, ed è più forte di quanto pensassimo due settimane fa». Lo ha detto Thomas Steffen, sottolineando che questo ha portato ad un cambiamento di umore nella popolazione. Secondo il medico cantonale di Basilea Città, negli ultimi mesi si sono viste «reazioni di grande rabbia», ma ora inizia a prevalere la preoccupazione. Per Steffen bisogna prendere la situazione molto seriamente, perché sta «tornando qualcosa che la gente ha già conosciuto, questo fa aumentare la frustrazione». Le seconde ondate sono difficili e possono durare più a lungo: verosimilmente questa ci accompagnerà per tutto l’autunno e tutto l’inverno, secondo Steffen. «Dobbiamo attraversare insieme questa situazione, per uscire dal tunnel in cui stiamo rientrando», ha detto il medico, convinto che «ne usciremo».

Andreas Stettbacher ha spiegato, con preoccupazione per «il rapido aumento», che oggi a mezzogiorno si contavano 100 posti in terapia intensiva occupati da pazienti affetti da COVID-19.

Per quanto riguarda la situazione economica si delinea una «tendenza piuttosto incoraggiante». È quanto affermato da Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, secondo cui il tasso di disoccupazione risulta meno elevato di quanto si temeva. «L’economia svizzera ha superato il primo semestre meglio del previsto, anche se si tratta comunque di una contrazione doppia rispetto alla crisi del 2009. Alcuni settori sono poi particolarmente in difficoltà, si pensi ad esempio agli eventi», ha aggiunto. La direttrice della SECO, non ha nascosto però che per le aziende si prospettano nuovamente tempi molto duri: «Tutti devono rispettare le regole, ad esempio lavorando in home office quando possibile», ha sottolineato. Anche se strumenti come il lavoro ridotto continuano a rimanere disponibili, bisogna fare di tutto per frenare il virus, poiché dei lockdown - anche solo parziali - sarebbero gravemente dannosi per l’economia, ha concluso Ineichen-Fleisch.

Christoph Hartmann e Christoph Flury hanno invece fatto sapere che attualmente, per quanto riguarda il contact tracing, sono attive 56 persone del servizio civile e 120 membri della protezione civile, tutti impegnati nella ricerca dei contatti. Anche se risalire alle catene di contagio, ha aggiunto Thomas Steffen, non è facile con i numeri di oggi.

