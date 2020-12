La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) non può rifiutare di prolungare un’autorizzazione di soggiorno fondandosi su una condanna se il giudice penale non ha deciso in tal senso. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) annulla pertanto il rinvio di un francese colpevole di pornografia dura.

Il ricorrente era stato condannato nel 2017 per fatti avvenuti tra il 2007 e il 2016. L’uomo doveva inoltre seguire un trattamento psicologico. Il Servizio della popolazione e della migrazione del cantone del Vallese (SPM) lo aveva infine avvertito che il suo permesso di soggiorno poteva essere revocato in caso di una nuova condanna.

In una sentenza pubblicata oggi, il TAF ha ammesso il ricorso del francese. Ricorda che per evitare qualsiasi tipo di conflitti tra le istanze amministrative e penali, la legge sugli stranieri ha chiarito dal primo ottobre 2016 le competenze in materia di rinvio. Pertanto le autorità competenti in ambito di migrazione non possono revocare un permesso di soggiorno fondandosi unicamente su reati per i quali il giudice penale ha rinunciato a pronunciare un’espulsione.