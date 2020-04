La sessione straordinaria costerà oltre 3 milioni

L’epidemia di Covid-19 costringerà i parlamentari ad abbandonare le sale di Palazzo federale per svolgere questa settimana non prevista - dedicata proprio al virus - su una superficie più grande, in modo da rispettare le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Non è escluso che anche la sessione ordinaria di giugno si svolga a Bernexpo.