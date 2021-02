È quanto emerge dall’indagine sulla situazione socioeconomica degli studenti realizzata nel 2020 dall’Ufficio federale di statistica (UST). I risultati si riferiscono a un contesto precedente la pandemia di Covid-19, viene precisato in un comunicato diffuso oggi, e sono in linea con quelli ottenuti l’ultima volta, nel 2016.

Settimanalmente, gli universitari dedicano 35,4 ore allo studio e 9,7 al lavoro. Aggiungendo anche lavori domestici, familiari e attività di volontariato, complessivamente il computo è di 52,0 ore. L’impegno in termini di tempo tende ad aumentare con l’età, passando dalle 48,4 ore per gli studenti sotto i 20 anni alle 60,8 per quelli over 35.