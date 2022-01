L’iniziativa per il divieto di pubblicità per il tabacco verrà probabilmente accettata il prossimo 13 febbraio, contrariamente al bando della sperimentazione animale o alla soppressione delle tasse di bollo, secondo sondaggi. Serrata la sfida per gli aiuti ai media.

Tutti i gruppi presi in considerazione sono favorevoli e non si presenta nemmeno il classico Röstigraben, come non sembra esserci neppure la divisione città/campagna. Una maggioranza particolarmente marcata - secondo il sondaggio gfs.bern commissionato dalla SSR - si riscontra fra le donne e fra i simpatizzanti di PS e Verdi.