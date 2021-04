La situazione epidemiologica del canton Uri è preoccupante. Lo ha sottolineato oggi il Consiglio di Stato, aggiungendo che nei prossimi giorni potrebbe adottare nuove misure per contenere la diffusione del Covid-19. Le autorità hanno aggiunto che stanno seguendo con preoccupazione l’aumento del numero di casi e dell’occupazione del reparto di terapia intensiva dell’ospedale cantonale. Se necessario, i pazienti potrebbero essere trasferiti nei cantoni circostanti. L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha contato 874 casi ogni 100’000 abitanti nelle ultime due settimane nel cantone. Si tratta del tasso più alto della Svizzera in proporzione alla popolazione. A titolo di paragone, nel vicino Svitto si sono registrati 200 casi ogni 100’000 abitanti, in Ticino 291 e nei Grigioni 277.