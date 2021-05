In Svizzera la situazione dell’approvvigionamento è in linea di massima buona, ma i rischi di penuria sono aumentati. La pandemia ha inoltre fatto emergere lacune nella preparazione alle crisi che è necessario colmare quanto prima. Sono le conclusioni del rapporto pubblicato dall’Approvvigionamento economico del Paese (AEP), che il Consiglio federale ha esaminato oggi.

Scopo dell’AEP è garantire l’approvvigionamento di beni e servizi d’importanza vitale nei settori della derrate alimentari, dell’energia, degli agenti terapeutici, della logistica e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC).

Per il periodo 2017-2020, il bilancio è «sostanzialmente positivo», precisa un comunicato. La pandemia ha però fatto emergere criticità in particolare per quanto riguarda il rifornimento di mascherine e di disinfettanti a causa del massiccio aumento della domanda.

Per la verifica periodica delle scorte, l’AEP terrà conto anche delle esperienze compiute durante la crisi del coronavirus, ad esempio ricalcolando le scorte obbligatorie di agenti terapeutici, aggiunge la nota. Già lo scorso anno l’AEP ha deciso di costituire scorte di etanolo che attualmente ammontano a 6000 tonnellate. Per quest’anno sono sono previsti cambiamenti nel settore delle derrate alimentari, mentre per la logistica, la fornitura di energia e le TIC sarà necessario promuovere misure atte a meglio superare eventuali crisi.

Per quanto riguarda l’incremento dei rischi di penuria, il rapporto dell’AEP segnala che nel settore dell’elettricità il crescente impiego delle energie rinnovabili rende più difficile garantire una fornitura di energia elettrica sicura. Da quando è stata disattivata la centrale nucleare di Mühleberg (BE), nel dicembre 2019, la Svizzera è ancora più dipendente dalle importazioni. Soprattutto in inverno, quando si registra il picco dei consumi, la produzione nazionale non riesce a coprire il fabbisogno.

È diventato più complicato anche garantire il livello minimo di approvvigionamento di agenti terapeutici a causa di diversi fattori fra cui le fusioni aziendali su scala mondiale, la pressione dei prezzi sui prodotti non più coperti da brevetto, il ritiro di alcuni prodotti dal mercato svizzero, nonché la centralizzazione e la delocalizzazione dei centri di produzione in Asia.

Nel settore della Logistica, le TIC svolgono un ruolo sempre più importante e un guasto rischia di provocare improvvise crisi di approvvigionamento, sottolinea l’AEP.

Nei quattro anni presi in esame è stato necessario ricorrere alle scorte obbligatorie quasi 200 volte. Solo l’anno scorso, primo anno della pandemia, l’AEP ha autorizzato 92 volte il ricorso alle scorte obbligatorie di agenti terapeutici, in particolare di antibiotici e mascherine, oltre ad altri interventi finalizzati a potenziare l’approvvigionamento durante la crisi sanitaria.

