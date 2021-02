Nuovo punto informativo con i tecnici della Confederazione per aggiornare la popolazione sulla situazione legata alla pandemia da coronavirus in Svizzera. All’incontro con la stampa sono presenti Virginie Masserey, responsabile della Divisione malattie infettive dell’UFSP, Patrick Mathys, capo della sezione Gestione delle crisi e cooperazione internazionale dell’UFSP, e Linda Nartey, medico cantonale bernese e membro del comitato dell’Associazione dei medici cantonali.

LA DIRETTA DA BERNA

LA CONFERENZA STAMPA

«Il tasso di riproduzione rimane alto, attenti alle varianti»

Primo a prendere la parola, Mathys ha detto che «la Svizzera non sta andando male. Il numero di casi, i decessi e le ospedalizzazioni sono diminuiti, e la Svizzera ha ora un’incidenza di 205 casi per 100.000 abitanti. Anche la proporzione di pazienti COVID nei reparti di terapia intensiva sta diminuendo». «In linea di principio», continua Mathys, «la Svizzera sta andando nella giusta direzione. Ma vogliamo un declino rapido e significativo e questo non sta accadendo, nonostante i numeri in calo. Il tasso di riproduzione è ancora a 0,88, più alto di quanto desiderato», ha sottolineato il capo della Gestione delle crisi dell’UFSP.

Un secondo problema rimangono le varianti, in particolare quella britannica: «La trasmissibilità è più alta e il rischio di un’inversione di tendenza a causa delle mutazioni esiste ancora».

Nessun viaggio non essenziale

Mathys è poi passato al tema dei viaggi, «dato che l’UFSP ha ricevuto molte richieste in merito». «Un test negativo è obbligatorio quando si viaggia da una zona a rischio. Il Consiglio federale continua a sconsigliare i viaggi non essenziali», ha sottolineato.

Vaccinazione per tutti probabilmente non prima di maggio

Virginie Masserey ha poi preso la parola e ha riassunto lo stato della campagna vaccinale. «Sono state somministrate 6,3 dosi ogni 100.000 persone, il che pone la Svizzera in una posizione relativamente buona rispetto ad altri Paesi europei». Recentemente, sono state consegnate un po’ meno dosi del previsto, «ma questo dovrebbe essere recuperato», ha commentato Masserey. «Presumiamo che entro la fine di aprile tutti i gruppi a rischio che vogliono ricevere una prima dose l’avranno ricevuta. Poi, da maggio, sarà il turno di tutti gli altri».

Vaccinazione: anche le donne incinte tra i gruppi con accesso prioritario

«Il cinque per cento dei vaccinati ha già ricevuto la seconda dose», ha continuato Masserey. «La prossima settimana saremo in grado di pubblicare informazioni più dettagliate sullo stato e la strategia delle vaccinazioni. In particolare, entrerà in gioco l’età dei vaccinati».

«C’è stata un po’ di confusione nella definizione dei gruppi con accesso prioritario alla vaccinazione, ha poi ammesso la responsabile della Divisione malattie infettive dell’UFSP. «Alcune condizioni preesistenti non sono state dichiarate chiaramente. La cirrosi epatica, per esempio, fa parte di queste condizioni. Anche le donne incinte possono appartenere ai gruppi con un accesso prioritario alla somministrazione del vaccino, devono però discuterne con il proprio medico».

Un grande sforzo per rintracciare i contatti

«Purtroppo, la variante britannica sta quasi diventando la norma nelle positività riscontrate», ha poi affermato Linda Nartey. «La mutazione brasiliana e quella sudafricana stanno però preoccupando di più. La ricerca di contatti è molto costosa, con più quarantene da definire e ordinare: può essere molto complicato per tutte le persone coinvolte».

«Bisogna combattere su più fronti», ha aggiunto Nartey. «Spesso è difficile stabilire se un caso sia o meno riconducibile ad una variante e a quale. Per non parlare di dove e quando le persone sono state infettate». Anche i concetti di protezione sono una sfida. «Le misure sono meno rispettate di quanto si creda e le varianti del virus trovano spesso nuove scappatoie».

I tre hanno poi risposto alle domande dei media.

Sarebbe giustificabile riaprire i ristoranti dal 1. marzo?

«Non posso anticipare la decisione del Consiglio federale», ha risposto Patrick Mathys, «dato che questa decisione terrebbe conto anche di altri aspetti oltre alla salute». «La situazione è fragile», ha però aggiunto Mathys. «Rimane da stabilire se le attuali misure possano tenere sotto controllo anche le varianti. Se così fosse, allora sono possibili rilassamenti. Ma questo deve essere soppesato».

Riusciremo a vaccinare tutti entro l’estate?

«Molto dipende dalle scorte di approvvigionamento», ha affermato Nartey. «L’obiettivo è ancora quello e molto può succedere da qui all’estate, ma un ‘‘reality-check’’ (un controllo della realtà, ndr) deve essere fatto di tanto in tanto e la nostra pianificazione deve essere regolata di conseguenza».

Esiste una serie storica precisa delle mutazioni? O i dati forniti sono solo delle stime?

«Nelle scorse settimane», ha risposto Mathys, «i casi riconducibili alle mutazioni sono raddoppiati ogni sette-dieci giorni. A partire da settimana prossima l’UFSP sarà in grado di fornire statistiche più dettagliate». «Nel canton Ginevra», ha sottolineato però Mathys, «nell’ospedale universitario l’80% delle nuove infezioni sono dovute alla variante britannica. Dobbiamo supporre che questa mutazione sia responsabile di almeno la metà delle nuove infezioni».

È giusto, con la variante britannica, parlare di «pandemia nella pandemia»?

«Non credo che lo sia», ha risposto Masserey. «È ancora lo stesso virus con le stesse caratteristiche. Si è evoluto per divenire più contagioso - ed è per questo che dobbiamo prestare molta attenzione: ci possono sempre essere delle sorprese».

I ristoranti saranno presto autorizzati a servire di nuovo fuori? Le terrazze possono essere aperte nelle stazioni sciistiche?

«Da un punto di vista legale, la situazione è chiara», ha risposto Mathys, preferendo però non fornire il punto di vista dell’UFSP: «Le misure saranno discusse domani dal Consiglio federale, non voglio anticipare la questione».

Avrebbe senso effettuare un test di massa in tutta la Svizzera come fatto nei Grigioni?

«Se per ‘‘test di massa’’ s’intende il testare una volta l’intera popolazione su base nazionale, no: non avrebbe senso», ha risposto Mathys. «Una soluzione simile potrebbe essere presa in considerazione se effettuata regolarmente, ma a livello nazionale è impossibile».

In Austria si stanno però introducendo gli autotest per uso domestico.

Mathys non è entusiasta di questa idea: «Solleva questioni legali e renderebbe più difficile il monitoraggio da parte delle autorità. Ci sono dubbi anche sull’affidabilità di questi autotest casalinghi».

Qual è il problema nella riapertura dei negozi? Non è possibile ripartire con misure di protezione rigide?

«Sembra sempre che le misure protettive possano prevenire tutte le trasmissioni», ha risposto Mathys. «Ma non è così, altrimenti la pandemia sarebbe finita da tempo. Le misure sono importanti ed è giusto osservarle, ma non possono prevenire la trasmissione al cento per cento. Sarà il Consiglio federale a decidere».

«Può sembrare ci siano delle disuguaglianze», ha ammesso poi Mathys, «di fronte al fatto che in un negozio di alimentari si incontrano più persone che in una gioielleria. Ma senza gioielli», ha sottolineato, «si può superare la vita quotidiana, senza cibo no. È sempre percepito come ingiusto dagli individui ma non sono solo considerazioni epidemiologiche a giocare un ruolo, vi sono anche componenti politiche».

Non è possibile creare anche in Svizzera un sistema ‘‘a semaforo’’, con zone colorate a seconda della situazione epidemiologica?

«Un sistema simile può cullare le persone in un falso senso di sicurezza», ha risposto Mathys, respingendo l’idea. «La delusione sarebbe peggiore se delle misure dovessero rimanere in campo nonostante un ‘‘semaforo verde’’».

«Un sistema a colori è troppo semplicistico», ha affermato Nartey. «Le nuove varianti rendono difficile un tale approccio».

©CdT.ch - Riproduzione riservata