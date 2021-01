Il consigliere federale Alain Berset ha espresso preoccupazione per l’evoluzione del Covid-19 nel Regno Unito e ha chiesto misure più severe in Svizzera.

La situazione in Gran Bretagna, data la variante del coronavirus più contagiosa, emersa proprio in Inghilterra, è molto seria, ha affermato il responsabile della sanità in governo. Il ceppo si sta diffondendo anche in Svizzera, ha dichiarato il responsabile del Dipartimento federale dell’interno (DFI) in una conferenza stampa a Visp (VS), dopo aver visitato gli impianti del gruppo Lonza che producono il vaccino della società statunitense Moderna.