Nuove precipitazioni cadute sulla Svizzera nella notte hanno aggravato la situazione di laghi e corsi d’acqua. A Sciaffusa e Svitto si sono registrate inondazioni, mentre a Lucerna il lago dei Quattro Cantoni è a un passo dal fuoriuscire. Nel canton Uri, l’Axenstrasse è chiusa per il rischio di frane.

Per quanto riguarda i laghi, il grado di allerta massimo (5 su 5) resta in vigore stamane per quello dei Quattro Cantoni, quello di Thun e quello di Bienne.