La situazione sul fronte pandemico circa ricoveri e incidenza del virus migliora, ma il tasso di vaccinazione è ancora insufficiente per trascorrere un inverno tranquillo - Si vede la luce alla fine del tunnel, ma è necessario uno sforzo supplementare. Questo in sintesi il quadro illustrato oggi da Virginie Masserey dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nel consueto briefing settimanale degli esperti Covid della Confederazione, ad intervenire Hélène Caume Gonçalves, chargée de missions stratégiques, Office du médecin cantonal, Vaud; Philippe Luchsinger, Präsident mfe Haus-und Kinderärzte Schweiz e Roswitha Koch, Leiterin Abteilung Pflegeentwicklung, Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK.

Come per le settimane precedenti, le infezioni e i ricoveri si registrano soprattutto tra i soggetti più giovani, non ancora vaccinati. I pazienti in terapia intensiva sono 158, pari al 19% di tutte le persone ricoverate in questi reparti.