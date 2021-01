Malgrado il miglioramento sul fronte meteorologico, nel Basso Vallese e nel nord-est della Svizzera persiste ancora un elevato pericolo di valanghe. Tutto ciò, assieme alle esondazioni registrate in varie regioni del Paese, sta mettendo in difficoltà la circolazione di treni e automobili.

Secondo l’Istituto per lo studio della neve e delle valanghe di Davos, anche oggi il pericolo di slavine rimane elevato nel Basso Vallese, ma anche sulla cresta alpina settentrionale dalla regione del Grimsel all’Alpstein e nel nord dei Grigioni. In altre parti del Paese il rischio di scoscendimenti rimane elevato.

Sul fronte dei collegamenti ferroviari, anche oggi vige lo stop tra Andermatt (UR) e Dieni (GR) al fine di permettere lo sgombero della neve caduta sui binari o che minaccia di rovesciarsi sulla tratta. Chiusa ai viaggiatori anche la linea Interlaken Ost-Brienz nell’Oberland Bernese. A causa di una valanga caduta giovedì e del pericolo persistente, non si prevede la ripresa della circolazione fino a martedì. La Zentralbahn farà un nuovo punto della situazione oggi, ha dichiarato un portavoce all’agenzia Keystone-ATS.

Al Lötschberg, invece, le BLS riprenderanno col trasporto sui treni navetta da mezzogiorno. Il servizio è stato sospeso venerdì a causa del pericolo di valanghe. Dopo i lavori di sgombero della neve di sabato e le interruzioni dell’esercizio sulla rete urana della Matterhorn Gotthard Bahn (MGB), pure la linea tra Hospental (UR) e Niederwald (VS) è di nuovo tornata in esercizio. Anche il trasporto di automobili tra Andermatt (UR) e Sedrun (GR) riprenderà lunedì.

In Vallese, la situazione a Raron preoccupa ancora. Un’altra piccola frana si è verificata durante la notte nella cava che sovrasta il paese. Venerdì è stato ordinato l’allontanamento di settantasei abitanti. Oggi hanno potuto far rientro alle loro case accompagnati dai pompieri per recuperare indumenti e altri articoli essenziali. Tuttavia, l’area interessata è tuttora sbarrata.