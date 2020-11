Nuovo punto informativo sul coronavirus oggi a Berna, con gli esperti della Confederazione, per informare la popolazione sull’evoluzione della crisi sanitaria. All’incontro con la stampa sono presenti Virginie Masserey, responsabile della Sezione malattie infettive dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e Andreas Stettcacher, delegato del Consiglio federale per il Servizio medico coordinato.

Virginie Masserey ha iniziato la conferenza stampa presentando come d’abitudine i dati in merito al contagio in Svizzera. Gli ultimi dati fanno ben sperare: martedì l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha segnalato 4.560 nuove infezioni, 299 ricoveri ospedalieri e 142 nuovi decessi, ma secondo la responsabile della Sezione malattie infettive, le cifre dei ricoveri ospedalieri e quelle legate al contact tracing devono essere interpretate con cautela a causa delle segnalazioni incomplete e dei ritardi di notifica.

Record nel reparto di terapia intensiva

Andreas Stettbacher ha presentato i dati più recenti della statistica dei posti letto, sottolineando come 543 pazienti COVID si trovino attualmente in terapia intensiva: 24 in più di ieri. «La percentuale di pazienti COVID nel reparto normale è attorno al 18,7%. In terapia intensiva è invece al 60,2%», ha affermato Stettbacher. «A causa della pandemia, i reparti di terapia intensiva sono molto sotto pressione, e in molti Cantoni il numero di letti certificati è completamente occupato o addirittura superato». «In tutta la Svizzera sono state create capacità supplementari per le emergenze. Queste dipendono dal personale disponibile, ma anche dalle attrezzature. A partire da mezzogiorno di oggi, ci sono 240 posti aggiuntivi di emergenza, utilizzabili ma non ufficialmente certificati. In totale, quindi, ci sono più di 1.100 posti letto. Tuttavia, le cifre riguardanti il numero dei posti disponibili sono fluttuanti», ha sottolineato il delegato del Consiglio federale per il Servizio medico coordinato.

Virginie Masserey ha in seguito risposto al primo giro di domande.

Che cosa hanno portato finora le misure introdotte dal Consiglio federale?

«Ci sono indicazioni che ci siano i primi effetti positivi. Un rallentamento e, nella migliore delle ipotesi, una riduzione delle nuove infezioni», ha spiegato Masserey. Ma i ricoveri in ospedale e i decessi sono in aumento.

Il tasso di positività rimane elevato nei test eseguiti. Un’indicazione che il numero di casi non denunciati rimane elevato.

Masserey si è detta d’accordo con l’osservazione del giornalista: «Ci sono molte persone che non sono state rilevate».

È necessario adottare ulteriori misure?

«Non esiste una ricetta magica per la quale le misure siano applicate al meglio. Ogni Paese ha una strategia diversa, e la Svizzera ha scelto una via di mezzo», ha detto Masserey. «Spetta ai politici decidere se le misure sono sufficienti o meno». «Non possiamo contare per sempre su ospedali che fungano da riserva per lo spostamento di pazienti a cui servono letti acuti», ha dichiarato Virginie Masserey. Per togliere pressione dagli ospedali, ha detto, «è essenziale che le misure continuino ad essere rigorosamente rispettate».

Al momento, nessun obbligo di vaccinazione in Svizzera

La legge sulle epidemie attribuisce ai Cantoni la responsabilità della vaccinazione obbligatoria. Ma perché questo accada, secondo Masserey, «deve esserci una chiara situazione di minaccia». «Al momento non è previsto un ampio programma di vaccinazione obbligatoria in tutta la Svizzera».

Negli ospedali la situazione è tesa, ma non al collasso

«Le previsioni allarmistiche sulle capacità dei letti per la terapia intensiva non si sono ancora concretizzate: è anche grazie alle misure ed agli avvertimenti che è stato possibile evitare una situazione del genere», ha detto Masserey. «I reparti di terapia intensiva sono comunque molto occupati», ha aggiunto Stettbacher. «Tuttavia, le capacità sono state notevolmente ampliate con ulteriori riserve. Al momento circa un quinto dei letti è libero», ha continuato. «Se necessario, la capacità potrebbe essere ulteriormente ampliata - fino a un massimo di 1.400 - 1.500 posti letto, ma la situazione nei reparti di terapia intensiva è comunque tesa», dice Stettbacher.

In Austria si vorrebbe effettuare un test di massa a livello nazionale, una misura che potrebbe intraprendere anche la Svizzera?

«In Svizzera una tale misura non è prevista», ha risposto Masserey.

L’esercito distribuirà i vaccini

Secondo Andreas Stettbacher, l’esercito svolgerà «un ruolo essenziale» nella strategia di vaccinazione. «Le unità di raffreddamento necessarie sono state acquistate. Questo perché i vaccini devono essere raffreddati a meno 70 gradi, a seconda dei casi», ha affermato il delegato del Consiglio federale. «Attualmente, la distribuzione è in fase di pianificazione con i Cantoni», ha continuato Stettbacher. «Una volta che il vaccino sarà effettivamente disponibile, lo stoccaggio e la distribuzione saranno gestiti dall’esercito».

Martedì sono stati segnalati solo circa 20.000 test, ben 10.000 in meno rispetto a una settimana fa. Perché ci sono stati meno test?

«Non saprei come spiegarlo», ha risposto Masserey. «Ci sono sempre delle fluttuazioni nei test».

