In conferenza stampa da Berna gli esperti della Confederazione aggiornano la popolazione sulla situazione epidemiologica in Svizzera.

LA DIRETTA

LA CONFERENZA STAMPA

«La situazione sta peggiorando»

L’inizio della conferenza stampa è come di consueto dedicato all’andamento epidemiologico in Svizzera. Virginie Masserey dell’Ufficio federale della sanità pubblica snocciola qualche dato: « La situazione sta peggiorando. Il numero di casi è simile a quello della seconda ondata, anche se ricoveri e decessi sono inferiori a confronto. I cantoni della Svizzera centrale e orientale sono ancora i più colpiti e il numero di pazienti nelle unità di terapia intensiva è in costante aumento». Proprio riferendosi alle cure intense, Masserey precisa che attualmente ci sono 265 persone ricoverate. I decessi, prosegue, raddoppiano ogni due settimane, anche se sono a un livello relativamente basso. Sul fronte vaccinazioni, il tasso sta aumentando solo molto lentamente (66%), ma i dati d’accesso al booster sono incoraggianti: «Quasi il 40% degli anziani ha ricevuto la dose di richiamo», precisa.

Masserey ricorda che diverse misure devono lavorare in sinergia per spazzare via la nuova ondata, «altrimenti la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente». Presentata anche la nuova campagna federale a tinte arancioni che ha come obiettivo quello di sensibilizzare la popolazione al rispetto delle disposizioni sanitarie.

«Il triage non è poi così lontano»

La parola è poi passata al presidente dell’Associazione dei medici cantonali Rudolf Hauri che ha rivolto lo sguardo al sistema ospedaliero: «Sta raggiungendo sempre più il limite a causa dell’evoluzione del tasso di infezione. La situazione negli ospedali sta peggiorando e i compromessi nella qualità del trattamento non sono troppo lontani. Lo stesso vale per il triage». Hauri ha sottolineato che l’aumento del numero di casi è ancora molto dinamico. Nei test ripetitivi nelle scuole di Zurigo, ad esempio, la percentuale di infezioni è da venti a trenta volte più alta. Secondo il presidente, è possibile che l’Associazione dei medici cantonali debba proporre al Consiglio federale un ulteriore giro di vite se la situazione non dovesse migliorare. Le misure potrebbero essere la mascherina obbligatoria sia all’interno che all’esterno, l’introduzione del 2G plus (accesso solo alle persone vaccinate e guarite che si sono fatte testare», limiti di capacità nei locali e, extrema ratio, le chiusure.

«In 23 ospedali mancano posti in terapia intensiva»

In conferenza stampa è intervenuto anche il capo dell’Esercito svizzero Andreas Stettbacher, che ha evidenziato come in Svizzera sono 23 gli ospedali che non dispongono più di posti letto in terapia intensiva. Colpiti in particolare i cantoni Zurigo e Ginevra, dove il tasso di occupazione arriva rispettivamente al 97 e al 90%. Stamattina a livello nazionale erano liberi 167 posti letto di cure intense di riserva. Se questa riserva dovesse però scendere sotto i 150, bisognerebbe militare i cosiddetti letti ad hoc, che però non sono della stessa qualità.

«Siamo ai massimi storici nel numero di infezioni»

Dal canto suo, il vicepresidente della task force Urs Karrer ha lanciato l’allarme, dicendo che «siamo ai massimi storici nel numero di infezioni dall’inizio della pandemia». Gli esperti stimano che attualmente in Svizzera vi siano da 100.000 a 200.000 persone infette. «Le persone che finiscono in ospedale la prossima settimana sono già portatrici del virus e possono infettare altre persone prima che sappiano della loro infezione», sotttolinea. Secondo Karrer, esiste un rischio realistico che possano essere necessari triage. «Inoltre, gli interventi urgenti devono essere rinviati ora. La Svizzera deve il fatto che gli ospedali non sono ancora crollati al grande personale sanitario e alla vaccinazione altamente efficace». L’efficacia delle attuali misure in Svizzera si vedrà tra una decina di giorni. Tuttavia, «se il numero dei casi dovesse continuare su questa strada, il sistema sanitario potrebbe esaurirsi prima di Natale». Secondo Karrer, i pazienti COVID non vaccinati di età compresa tra 40 e 70 anni sono attualmente in cura negli ospedali in Svizzera. «Il secondo gruppo di pazienti nelle unità di terapia intensiva sono persone anziane che non hanno ancora ricevuto una vaccinazione di richiamo».

L’esercito tende la mano alle autorità civili

In conclusione ha preso la parola il brigadiere e capo di Stato Maggiore delle operazioni dell’esercito Raynald Droz che ha spiegato la decisione di sostenere i cantoni ed ha elencato i vari servizi d’appoggio che verranno forniti ai cantoni solo quando tutte le risorse saranno esaurite: supporto nella cura e nella vaccinazione, nel trasporto di pazienti infetti, sostegno nelle unità di terapia intensiva e supporto di materiale. Allo stesso tempo, Droz chiarisce che se la situazione lo richiederà, verrà seguita una mobilitazione parziale. Se il Parlamento dovesse approvare l’operazione, potrebbe iniziare già questa settimana. «Siamo pronti all’azione entro 48 ore».

Quanto è pericoloso Omicron per i bambini?

Alla domanda sulla questione di un giornalista in sala Virginie Masserey ha risposto che «il virus si diffonde ampiamente tra i bambini dai cinque agli undici anni. Ma non sappiamo ancora se Omicron sia effettivamente più pericoloso e porti a processi patologici più gravi rispetto alla variante Delta».

Abbiamo bisogno seriamente di nuove misure?

«Abbiamo legittimi dubbi sul fatto che le nuove misure non saranno in grado di rallentare gli sviluppi attuali», afferma Urs Karrer confrontando la situazione con le restrizioni più severe in Austria. «Tuttavia, il comportamento della popolazione ha una grande influenza sul corso della pandemia».

