Quest’anno «Lucy», l’installazione luminosa natalizia della Bahnhofstrasse, si è messa a brillare prima del solito. Normalmente l’evento attira fino a 50.000 persone. Invitate poi a fare shopping notturno fino alle 22. Niente di tutto ciò nell’anno della pandemia. «Per evitare assembramenti le sue lucine sono state accese come sempre un giovedì di fine novembre, ma questa volta di pomeriggio, alla luce del giorno, e non di sera », spiega Beate Bernasconi, responsabile del flagship store di Victorinox, posizionato sulla Rennweg e ben visibile dalla principale via dello shopping zurighese. Le valigie fabbricate dalla famosa azienda, sinonimo di qualità «made in Switzerland », sorridono dagli scaffali e nelle vetrine della boutique. Ricordano però la realtà attuale: i viaggi al momento vanno...