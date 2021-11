I sondaggi rappresentativi sulle votazioni del 28 novembre non sono suscettibili di manipolazione: lo sostiene SRF dopo che in un rapporto di oggi sulla piattaforma internet «Inside Paradeplatz» un autore aveva indicato i metodi con cui era presumibilmente possibile manipolare i sondaggi online. Intanto SRF dichiara di rinunciare a condurre sondaggi riguardo a temi politici su siti web che non sono rappresentativi o scientifici, i cosiddetti User Votings.