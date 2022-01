L’inizio della stagione invernale 2021/22 per gli impianti di risalita elvetici è sensibilmente migliore di quello di dodici mesi prima, e ciò malgrado un contesto epidemiologico analogo. L’associazione di categoria fino al 31 dicembre ha registrato un aumento delle prime presenze di oltre il 30%. Il dato è buono anche nel raffronto per un intero quinquennio.

Molte destinazioni turistiche in questa stagione sono state in grado di iniziare le attività molto prima grazie alle basse temperature e alle buone condizioni di innevamento. Un anno fa, invece, le piste in varie regioni del Paese hanno dovuto rimanere chiuse a dicembre per le esigenze sanitarie.