La star della pasticceria Philippe Guignard a giudizio per truffa

L’ex stella vodese della pasticceria Philippe Guignard compare da oggi in tribunale: è accusato di aver truffato 16 persone con un progetto immobiliare e di aver utilizzato il loro denaro - più di tre milioni di franchi - per pagare i debiti.

Il 57enne deve rispondere di truffa per mestiere, amministrazione infedele aggravata e di cattiva gestione. Oltre a Philippe Guignard, tre altre persone si trovano sul banco degli imputati per complicità nella truffa. Il dibattimento dovrebbe durate otto giorni. Il caso è giudicato dal Tribunale distrettuale della Broye e del Nord Vaudois, trasferito per l’occasione a Renens a causa del coronavirus.

I fatti in questione risalgono all’autunno 2011, quando l’impero di Guignard vacilla. L’imprenditore pasticciere, che all’epoca gestiva diversi stabilimenti nella Vallée de Joux, a Orbe, Yverdon e Losanna, è fortemente indebitato. Dopo essere stato abbandonato dalle banche, concepisce un piano per attirare investitori privati in un progetto immobiliare a Orbe. L’obiettivo è però di prendere i soldi per soddisfare le esigenze di liquidità della sua società Guignard Desserts Orbe SA e di saldare i suoi debiti personali, si legge nell’atto d’accusa.