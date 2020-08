La stazione sciistica di Fideris (GR), in Prettigovia, rimarrà chiusa il prossimo inverno a causa della situazione incerta causata dalla Covid-19.

A differenza della stagione estiva, in inverno non sarà possibile rispettare le misure di protezione dal nuovo coronavirus, scrive oggi in una nota la direzione degli impianti di risalita Fideris Heuberge.