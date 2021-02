A causa del pericolo di valanghe la strada del Maloja, fra Sils in Engadina (GR) e il Plaun da Lej è chiusa quotidianamente al traffico, fino a nuovo avviso, fra le 11.00 e le 18.00.

Lo comunica oggi l’Amministrazione cantonale dei Grigioni spiegando che il tratto di strada su cui incombe il pericolo, di circa 3,7 chilometri, si trova ai piedi di un’imponente catena montuosa. La sua conformazione del terreno è carente di vie di fuga che permettano un deflusso sicuro delle valanghe. Perciò, nella stagione invernale e primaverile, la strada percorsa ogni giorno da tanti lavoratori pendolari, da cittadini e da turisti, è molto esposta ai pericoli. Su questo tratto si contano ogni anno in media 14 valanghe.

Il pericolo di valanghe è costantemente monitorato dalla Commissione valanghe dell’Ufficio tecnico cantonale dei Grigioni e in questo posto le slavine non possono sempre essere innescate artificialmente. Anche per questo motivo è stata decisa la chiusura giornaliera della strada, fino a nuovo avviso, tra le 11.00 e le 18.00 circa, fra Sils e Piano di Lago.