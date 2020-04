Il numero di richieste d’asilo nella Confederazione si trova a un minimo storico e il Paese ha mezzi, strutture e personale per accogliere molti profughi, si legge in un comunicato pubblicato oggi dalle associazioni.

La Svizzera, quale Stato Dublino, ha delle responsabilità per la catastrofe umanitaria a cui si sta assistendo sulle isole greche. Diverse decine di migliaia di persone in fuga da Paesi in guerra sono finite lì. Se dovesse diffondersi il coronavirus in quella situazione ci sarebbero numerosi morti, avvertono le organizzazioni.