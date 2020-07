Anche la Svizzera sarà al tavolo dei negoziati per stabilire la politica europea in materia di asilo e migrazione. Lo ha assicurato il ministro degli interni tedesco Horst Seehofer incontrando oggi a Berlino la consigliera federale Karin Keller-Sutter.

Seehofer ha delineato cinque punti sui quali, a suo parere, si dovrebbe raggiungere un accordo nell’UE: in primo luogo una migliore cooperazione con i paesi di origine dei rifugiati e dei migranti; in secondo un maggior sostegno ai paesi di transito; in terzo luogo il rimpatrio congiunto da parte dell’agenzia europea per le frontiere Frontex; poi l’apertura di canali di migrazione legale, ad esempio attraverso un maggior numero di permessi di lavoro; e non da ultimo una maggiore protezione delle frontiere esterne dell’UE.