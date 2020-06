La Svizzera alla vigilia della riapertura con l’Europa

(Aggiornato alle 14.54) La Svizzera riapre domani le frontiere con tutti gli Stati membri dell’UE, dell’AELS e col Regno Unito. Chiunque può quindi viaggiare all’estero, ma deve rispettare le norme igieniche del paese in cui si trova.

In una videoconferenza informale dei ministri dell’Interno degli Stati Schengen all’inizio di giugno, molti ministri hanno espresso l’auspicio di un ritorno alla normalità e dell’abolizione dei controlli alle frontiere interne in Europa a partire dal 15 giugno. La possibilità di fare del turismo degli acquisti è stata ripristinata, mentre i valichi di frontiera che erano stati chiusi saranno riaperti.

Poiché ogni Paese stabilisce le proprie condizioni d’ingresso, gli svizzeri dovranno informarsi prima del viaggio. In alcuni paesi possono essere richieste anche quarantene all’arrivo o misure come l’uso di una maschera (ad esempio in Lombardia).