La Svizzera allenta i requisiti per le persone in provenienza da 21 paesi , tra cui Australia e Canada. Da lunedì l’entrata nella Confederazione sarà concessa alle stesse condizioni in vigore prima della pandemia di Coronavirus.

Per tutti gli altri Paesi, compresi ad esempio gli Stati Uniti, sono ancora in vigore restrizioni all’ingresso. L’elenco degli stati per i quali non vigono restrizioni d’ingresso sarà ulteriormente modificato se necessario, scrive la SEM ha sul suo sito web.