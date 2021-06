In linea con il suo sostegno al processo di pace delle Nazioni Unite in Libia, oggi la Svizzera ha organizzato insieme all’ONU la conferenza dei rappresentanti dei Paesi membri del processo di Berlino. Il consigliere federale Ignazio Cassis ha caldamente invitato le parti a favorire una soluzione politica al conflitto, iniziato nel 2011.

L’incontro, copresieduto questo mese dalla Svizzera e moderato da Simon Geissbühler, capo della Divisione Pace e diritti umani del DFAE, rappresenta un’occasione di dialogo e un’opportunità per coordinare l’avanzamento delle attività tra i quattro gruppi di lavoro che compongono il comitato internazionale di follow-up del processo. In particolare, è servito per preparare la Conferenza ministeriale di Berlino II, che si terrà il 23 giugno 2021.

Il processo di Berlino è stato avviato nel gennaio 2020 allo scopo di instaurare un cessate il fuoco duraturo in Libia e di garantire la coerenza internazionale, al fine di creare le condizioni richieste per permettere alle rappresentanti e ai rappresentanti libici di condurre un dialogo di pace.

Nella Strategia MENA 2021–2024 adottata dal Governo svizzero nell’ottobre 2020, l’impegno della Confederazione nel processo di pace e di stabilizzazione in Libia è definito prioritario. La Svizzera è impegnata in Libia dal 2011 nel quadro della sua politica di pace, dell’aiuto umanitario e dei suoi progetti in materia di migrazione. A livello multilaterale, ha sostenuto la creazione della Fact Finding Mission per la Libia, istituita nel giugno 2020 (dal Consiglio dei diritti umani dell’ONU). Inoltre, come Stato ospite, la Svizzera è sede dei colloqui libici condotti sotto l’egida delle Nazioni Unite.