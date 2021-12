«La Svizzera deve essere pronta ad affrontare Omicron»

Secondo la presidente della task force scientifica Tanja Stadler a inizio 2022 Omicron, rintracciata nelle acque basilesi già il 24 novembre, dovrebbe risultare la variante predominante nella Confederazione. In base alle nozioni finora disponibili la vaccinazione è meno efficace: se per Delta il livello di protezione con due dosi si attesta al 70%-75% con il siero di Pfizer/BioNTech, per Omicron esso è di appena il 10%-50%. Tuttavia con una terza dose la protezione a corto termine sale al 60%-85%.

Stadler ha sottolineato che non ci sono ancora prove che la variante sia meno grave per i non vaccinati che Delta, e non è neanche comprovato che sia più grave per i bambini. «Riteniamo che i decorsi siano simili per Delta e Omicron.» Certo è però che quest’ultima è più contagiosa e quindi gli ospedali si riempiono più rapidamente. A suo avviso è necessaria una somministrazione rapida della terza dose e la vaccinazione dei bambini, intanto è comunque molto utile seguire le consuete misure di protezione quali il distanziamento, le mascherine e l’arieggiare i luoghi chiusi, in particolare le scuole.