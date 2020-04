La Svizzera difende il ruolo «chiave» dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel combattere la pandemia della Covid-19, organizzazione finita nel mirino del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ne ha tagliato i fondi poiché, a suo avviso, ha «gestito male e insabbiato» la diffusione del coronavirus.

«L’OMS è la organizzazione internazionale chiave in questa pandemia», ha indicato oggi l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) a Keystone-ATS. «Il multilateralismo e la collaborazione internazionale sono centrali per lottare insieme con successo contro la Covid-19». Dopo il taglio dei finanziamenti all’OMS voluto da Trump, per la Svizzera è tuttavia prematuro assumersi ulteriori impegni finanziari. Il contributo elvetico proviene essenzialmente dall’UFSP e dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC). Quest’ultimo ha recentemente stanziato 18 milioni di franchi per assistere diverse organizzazioni internazionali attive nella lotta al coronavirus, OMS compresa. Più in generale, l’UFSP si aspetta che l’OMS chiarisca ora quali siano le conseguenze della decisione statunitense di sospendere i pagamenti. In ogni caso, prosegue l’ufficio federale, Berna discute regolarmente con diversi Paesi del finanziamento sostenibile dell’organizzazione.

Oms: «Rammarico per la decisione di Trump sui fondi»

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) esprime rammarico per la decisione degli Usa di sospendere i finanziamenti. Lo ha detto il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus all’indomani dell’annuncio del presidente Donald Trump. «Gli Usa sono stati a lungo generosi amici dell’Oms e speriamo che continueranno ad esserlo», ha aggiunto il numero uno dell’organizzazione, dicendosi dispiaciuto per la scelta del tycoon. «Questo è il momento per tutti noi di essere uniti nella lotta comune contro una minaccia comune. Quando siamo divisi, il coronavirus sfrutta le crepe tra di noi», ha poi dichiarato Ghebreyesus durante il briefing quotidiano. A suo dire «l’Oms sta esaminando l’impatto sul nostro lavoro di un ritiro dei finanziamenti degli Stati Uniti e lavorerà con i nostri partner per colmare eventuali lacune finanziari da affrontare e per garantire che il nostro lavoro continui senza interruzioni».

Anche il Governo britannico prende le distanze da Trump

Anche il governo britannico dell’alleato Boris Johnson, in convalescenza dopo il ricovero in ospedale per coronavirus, prenda le distanze dall’annuncio di Donald Trump sul taglio di fondi Usa all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), pur senza criticarlo direttamente. «La nostra posizione è che il Regno Unito non intende tagliare i fondi all’Oms, la quale ha un ruolo guida importante da svolgere nella risposta globale» alla pandemia in atto, ha tagliato corto oggi al riguardo un portavoce di Downing Street, nel briefing quotidiano seguito al consiglio ristretto di gabinetto guidato dal ministro degli Esteri, Dominic Raab, supplente di Johnson. Incalzato da alcuni giornalisti a criticare l’amministrazione americana, il portavoce ha poi ripetuto: «Posso solo definire la posizione del Regno Unito, e cioè che non abbiamo in programma d’interrompere i finanziamenti all’Oms».

