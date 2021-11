I vecchi punti controversi non si sono dissolti nel nulla, afferma Sefcovic in un’intervista ai giornali Tamedia. Se la Svizzera vuole continuare a partecipare al mercato unico bisogna trovare soluzioni comuni sulle questioni aperte.

Concretamente Sefcovic, che da fine settembre funge da nuovo referente per la Svizzera presso l’UE, ha citato l’adozione dinamica del diritto europeo, gli aiuti di Stato, la conciliazione in caso di conflitto e un meccanismo per il versamento regolare di aiuti di coesione. Servono nuovi impulsi e un nuovo avvio rapido per la tabella di marcia.

In occasione del prossimo incontro a margine del Forum economico mondiale (WEF) in gennaio a Davos deve essere pronta una road-map in cui è definito come si può risolvere insieme le questioni principali. «L’UE non vuole essere presa in contropiede un’altra volta», ha sottolineato.